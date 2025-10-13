"Me quedé sin dinero", la confesión de Chofo Espinosa tras estrenar su película

-

El cineasta guatemalteco Rodolfo "Chofo" Espinosa confesó que agotó sus recursos económicos tras la realización de la película "Bajo el sol de septiembre".

El director, guionista, productor y actor guatemalteco, Rodolfo Espinosa, confesó que el proyecto cinematográfico "Bajo el Sol de septiembre", lo dejó en números rojos y aún no recibe su parte por las proyecciones que se realizan en los cines de Guatemala, por ello pondrá todas sus cintas en la web, para que el público pueda disfrutarlas por un precio simbólico.

"Quiero contarles que me quedé sin dinero haciendo 'Bajo el sol de septiembre' y los pagos de cine aún están en proceso, probablemente hasta finales de noviembre", agregando que los cines se quedan con un buen porcentaje, más impuestos y "el Tío Sam, por las plataformas de Vimeo, a la vez, estoy cerrando ciclos y abriendo nuevos", explicó.

Espinosa dijo que trabaja en una plataforma para que todos pueden ver sus creaciones y estrenos, para ello usará los fondos.

"Por todo esto estoy haciendo una liquidación épica de todas mis películas en Google Drive, a precio de remate y la demo, de esa manera ustedes conocen y disfrutan, critican y apoyan mi trabajo", agregó.

¿Dónde ver la obra del guatemalteco Chofo Espinosa?

Para tener acceso puedes llenar un formulario aquí.

Tras dar tus datos aparece un cuadro donde accedes a dar una donación.

Costo

Cada película tiene un valor de Q5 y puedes llevarte todas las películas por un precio de Q30.

