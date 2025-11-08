Médico guatemalteco alerta sobre brote del Virus Sincitial Respiratorio

Los síntomas de Virus Sincitial (VRS) son similares a un resfriado y es altamente contagioso.
El pediatra y experto en enfermedades respiratorias, Alejando de León, advierte sobre un aumento significativo de la enfermedad Virus Sincitial en niños.
Pero, especialmente, destaca que ahora observa que los padres de familia, están siendo contagiados.
En adultos, “se presenta con cuadros infecciosos respiratorios importantes”, añade el médico.
Sin embargo, este virus, pese a iniciar con síntomas similares al resfriado, puede empeorar al ser infectado de bacterias.
Para los pequeños del hogar, la tos excesiva con ronroneo es un signo de alarma y es recomendable cuidar especialmente a los menores de 6 meses, que presenten congestión nasal.
Un hisopado y atención médica oportuna pueden ser medidas preventivas.