Bajas temperaturas y vientos de 30 km/h para este sábado 8 de noviembre

  • Por Jessica González
08 de noviembre de 2025, 06:56
Se espera que la temperatura descienda por la noche. (Foto: archivo/Soy502)

El Insivumeh destaca la presencia de viento del norte con velocidades de hasta 30 k/h. Se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche y madrugada.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alerta sobre el viento del norte que soplará a velocidades de 20 y 30 k/h.

Además, afirma que por la noche y madruga habrá un descenso de la temperatura, sobre todo en el Occidente y Altiplano Central.

Nublados parciales se prevén durante las primeras horas de la mañana y disminución de la nubosidad. 

Por la tarde se esperan posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta y sur Occidente.

Sin embargo, en la costa sur habrá un cielo despejado.

