Bajas temperaturas y vientos de 30 km/h para este sábado 8 de noviembre

El Insivumeh destaca la presencia de viento del norte con velocidades de hasta 30 k/h. Se prevé un marcado descenso de temperatura durante la noche y madrugada.
OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este sábado 8 de noviembre
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alerta sobre el viento del norte que soplará a velocidades de 20 y 30 k/h.
Además, afirma que por la noche y madruga habrá un descenso de la temperatura, sobre todo en el Occidente y Altiplano Central.
Nublados parciales se prevén durante las primeras horas de la mañana y disminución de la nubosidad.
Por la tarde se esperan posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta y sur Occidente.
Sin embargo, en la costa sur habrá un cielo despejado.