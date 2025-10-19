Médico guatemalteco alerta sobre aumento de casos de tos ferina (video)

-

Solo en un establecimiento educativo de la capital se detectaron 7 casos positivos.

La tos ferina sigue causando alarma entre padres de familia, pues los casos van en aumento.

El especialista en infecciones respiratorias, Alejandro de León, confirmó que la enfermedad es preocupante.

"Es algo que no se tiene que tomar a la ligera, esto ya es una epidemia importante. Esta enfermedad produce ataques de tos catastróficos, por ello es importante detectarla y tratarla", dice el galeno.

De León confirmó el caso de un recién nacido que estuvo 45 días hospitalizado e intubado.

"Muchos pacientes están teniendo una tos que ha venido evolucionando por semanas y que ha sido tratada con jarabes, como cualquier infección respiración", explica.

Los maestros que aún siguen en clases deben estar pendientes ante cualquier caso y reportarlo.

De igual forma los padres de familia, si ven a sus hijos con un cuadro fuerte de tos, es necesario llevarlo de inmediato al médico para realizarse la prueba correspondiente, pues clínicamente puede parecer un caso de infección respiratoria común.

Síntomas alarmantes

La tos ferina suele comenzar con síntomas muy similares a los de la gripe como tos leve, fiebre y congestión nasal.

Pero, conforme pasa el tiempo, la tos se vuelve más intensa y persistente, al grado de causar dificultades para respirar o pausas en la respiración, siendo este uno de los síntomas más preocupantes de la enfermedad.

Además, según el Ministerio de Salud Pública, es importante acudir de inmediato al médico si la tos: