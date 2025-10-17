Brote de tos ferina afecta dos centro educativos de Quetzaltenango

-

Padres de familia y autoridades escolares están en alerta.

El área de Salud de Quetzaltenango confirmó la detección de un brote de tosferina en dos establecimientos educativos del municipio, situación que ha provocado preocupación entre padres de familia y autoridades escolares.

Los casos afectan tanto a menores de 7 años del nivel primario como a adolescentes de 12 a 13 años del nivel básico.

El primer caso fue identificado en una estudiante de un Instituto, tras ser evaluada en el Hospital Rodolfo Robles.

Posteriormente, se detectaron 13 compañeras más con síntomas compatibles con la enfermedad, según informó el director del centro de salud, doctor Salvador Soto.

"Se ha iniciado un cerco epidemiológico y también una serie de pruebas para determinar y diagnosticar los casos", explicó.

Además, confirmó que en la escuela de la colonia San Antonio se registró otro caso positivo y 12 sospechosos.

Podrían suspender clases

Según Soto, se giraron oficios a los directores para que detecten e informen sobre posibles casos, pues si el número de contagios se incrementa, contemplarían optar por la suspensión provisional de clases.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aseguró que se cuenta con los insumos y vacunas necesarias para atender la situación; además, hizo un llamado a los padres de familia para que verifiquen el esquema de vacunación de sus hijos y lo completen si no lo está.