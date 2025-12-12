¿Ambiente cálido? Así estará el clima este sábado 13 de diciembre

Por la noche y madrugada se espera que baje la temperatura.
OTRAS NOTICIAS: La carroza que sorprendió en las calles de Santa Catarina Pinula (video)
Para este sábado 13 de diciembre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un ambiente cálido y soleado durante el día.
Habrá nublados parciales alternando con nubosidad dispersa en las regiones del norte.
Por la tarde se esperan lloviznas en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén.
No se descartan lluvias en el Altiplano Central por la noche.
El viento ligero estará predominando del norte.