Médicos exigen habilitar hospitales del Parque y Militar

Médicos del Hospital Roosevelt exigieron al Gobierno habilitar de manera "urgente" el hospital temporal Parque de la Industria y el Centro Médico Militar para la atención de pacientes con Covid-19 y aseguran que ese centro asistencial ya llegó a su límite.

"Derivado de la pandemia se ha tenido que reorganizar el Hospital y a las autoridades anteriores se les informó que nuestra capacidad real era de 110 pacientes críticos, pero hasta hoy (martes 7 de julio) se ha tenido un promedio de atención de 190 pacientes diarios, el 90% en estado crítico, lo que ha rebasado nuestra capacidad", lamentaron los profesionales en la medicina.

Doctores contagiados

Los médicos ofrecieron una conferencia de prensa en la aseguran que ya sobrepasaron su capacidad de atención, al extremo que muchos de sus compañeros se han contagiado con Covid-19, así como varios pacientes que llegan al centro buscando atención por otras causas.

"Hemos insistido a las autoridades del Ministerio de Salud sobre la pronta habilitación de los hospitales que el Gobierno tenía previsto para atender a estos pacientes, pero vemos cómo seguimos llenándonos de pacientes Covid-19 y cómo otros pacientes se contagian al venir al hospital. Así como a muchos de nuestros colegas y amigos contagiarse", dijo uno de los médicos.

Esta situación obligó a los doctores a exigirle al Gobierno que habilite de inmediato los hospitales temporales, los cuales se habían previsto para la atención de pacientes Covid-19 positivos, así como del Centro Médico Militar.

"Hemos visto incongruencias entre el Gobierno y el Ministerio de Salud... Al no ser políticos no entendemos qué tipo de intereses los mueven para no tener habilitados esos centros y hasta consideramos que el abastecimiento del oxígeno en el Parque de la Industria se ve comprometido por intereses... hemos llegado a pensar que ese proyecto fue improvisado y que al final el Gobierno quería usar nuestros hospitales grandes sin decirlo", manifestó el mismo médico.

Al respecto, el Ministerio de Salud aseguró que el Viceministerio de Hospitales está haciendo la coordinación directamente con la Dirección del Hospital Roosevelt, porque ellos tienen la autoridad en el centro asistencial y con su incorporación se logró la ampliación de camas en el Roosevelt.