Alejandro Giammattei: "Estoy de luto, perdí a un amigo"

El presidente Alejandro Giammattei lamentó la muerte de Ludwing Lucas Muñóz, quien perdió la vida víctima del Covid-19. "Era mi amigo y mi médico personal", dijo el mandatario en una entrevista radial.

"Realmente estoy de pésame, se me murió un gran amigo. El doctor Ludwing Lucas, era el médico de la SAAS (Secretaría de Asuntos de Administración y Seguridad de la Presidencia)... después de luchar 10 días por su vida falleció anoche", dijo el mandatario.

Ludwing Lucas Muñóz era el médico personal del presidente Alejandro Giammattei, pero falleció víctima del Covid-19. (Foto: Soy502)

Además indicó: "Le juro que me duele, me duele en el alma. Era una excelentísima persona, se me fue un gran amigo. Es el segundo que muere en Casa Presidencial".

El doctor Muñóz estuvo durante más de seis años con el Presidente Giammattei acompañándolo, incluso en giras, durante la campaña política que lo llevó a la presidencia.

Desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Casas Presidencial y la SAAS, el pasado 6 de junio, hubo 155 contagios del nuevo coronavirus, según Giammattei 135 ya se han recuperado.