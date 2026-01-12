El medio de transporte de Ricardo Arjona para Estados Unidos

Ricardo Arjona mostró el medio de transporte donde llevará el set de "Lo que el seco no dijo" por Estados Unidos.
El guatemalteco subió un video donde se prepara un tráiler con la imagen de la gira mundial que, tras la residencia en Guatemala, arranca en Estados Unidos.
Este será el medio de transporte oficial de su recorrido por varias ciudades. "El viaje empieza", se lee mientras se aprecia el proceso para preparar el gigantesco remolque.
"Lo que el seco no dijo tour" inicia en Miami el 30 de enero.
El cantautor se tomó un descanso en las fiestas antes de retomar su viaje.
