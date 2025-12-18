Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ricardo Arjona visita las casas donde creció en Guatemala

  • Por Selene Mejía
18 de diciembre de 2025, 16:57
Arjona
Ricardo Arjona visitó la casa donde creció, que ahora es una panadería. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona visitó la casa donde creció, que ahora es una panadería. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona hizo un recorrido por las casas en Jocotenango y en Antigua Guatemala, donde vivió, recordando con nostalgia su niñez. 

OTRAS NOTICIAS: Shakira envía un mensaje a Centroamericanos tras "sold out"

En la inesperada visita el guatemalteco descubrió que sus hogares ahora son una panadería y un hotel.

Primero, Arjona se grabó en la Colonia "Las Victorias" de Jocotenango y contó su anécdota: "yo nací en esta casa", inició. 

casa ricardo arjona jocoetenango
Casa donde vivió Ricardo Arjona en Jocotenango. (Foto: Instagram)

"¿Todo va bien en la panadería?", preguntó a las nuevas inquilinas, quienes con entusiasmo, afirmaron que es un buen lugar para su negocio. 

"Después de vivir en Jocotenango viví en esta casa que ahora es un hotel", explicó, mostrando el local llamado "Paseo en Antigua", en la Ciudad Colonial, que también formó parte de su historia. Emocionado ingresó en los ambientes del lugar para recordar: "Qué cosa increíble, ¡por Dios!", expresó. 

Casa donde vivió Ricardo Arjona en Antigua, Guatemala. (Foto: Instagram)
Casa donde vivió Ricardo Arjona en Antigua, Guatemala. (Foto: Instagram)

La residencia "Lo que el seco no dijo" de Ricardo Arjona, celebrada en noviembre y diciembre de 2025 marcó a muchos y aún es recordada con cariño por los asistentes. 

En estos días Arjona se encuentra de descanso. 

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar