Medrano, atleta olímpico y ejemplo de disciplina y éxito

-

De Santa Cruz del Quiché a los Juegos Olímpicos, Luis Enrique Medrano destaca como referente de halterofilia y ejemplo de constancia.

Luis Enrique Medrano Toj nació el 9 de septiembre de 1976 en Santa Cruz del Quiché y desde los 14 años, encontró en el levantamiento de pesas (halterofilia) un camino que marcaría su vida.

Lo que comenzó como una simple curiosidad en un centro de entrenamiento, pronto se transformó en pasión y disciplina, hasta convertirlo en uno de los atletas más destacados que ha dado Guatemala.





Con medallas en mundiales y Panamericanos, Luis Medrano combina disciplina deportiva con éxito académico como abogado y notario. (Foto: Alfonso López/Colaborador)

Conocido cariñosamente como "Chiquitín", recuerda que la halterofilia lo atrapó desde el primer momento. "Era un deporte exigente, duro, pero cada logro me motivaba a seguir", ha dicho en varias ocasiones.

Esa determinación lo llevó, a los 20 años, a conquistar sus primeras medallas internacionales en el Mundial Juvenil Sub-20 de Varsovia, Polonia, donde obtuvo plata y bronce, un recuerdo que aún describe como una emoción indescriptible.

Desde entonces, su trayectoria fue una cadena de triunfos; representó a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000, y fue campeón centroamericano durante casi una década.





Luis Enrique Medrano, de Santa Cruz del Quiché al mundo (Foto: Alfonso López/Colaborador)

Entre sus hazañas más memorables destacan el primer lugar en el Campeonato Mundial Universitario de 2004 en Maryland, Estados Unidos, además de múltiples preseas en Panamericanos y torneos internacionales en América, Europa y Asia.

Su tierra natal también lo homenajeó; en 1996 fue declarado Hijo Predilecto de Santa Cruz del Quiché, mientras que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala lo reconoció como Deportista del Año. Más adelante, el Comité Olímpico Guatemalteco le otorgó el trofeo Columna de Olimpia al mejor deportista nacional en 2000 y 2001.





Luis Enrique Medrano, orgullo guatemalteco en halterofilia (Foto: Alfonso López/Colaborador)

Tras su retiro en 2005, Medrano tomó un nuevo rumbo sin dejar atrás los valores forjados en el deporte. Se graduó como abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala, demostrando que la disciplina, la constancia y el esfuerzo pueden abrir caminos tanto en la halterofilia como en la vida profesional.