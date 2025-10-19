Fraijaneca Scarlet Sicán destaca en Selección Sub-17

-

Scarlet Sicán, futbolista fraijaneca, cumple su sueño en la Selección Sub-17 y apunta a jugar en el Real Madrid Femenino.

Scarlet Argentina Sicán Reyes, juega como defensa central en el equipo femenino de Municipal y su entrega y dedicación le han permitido convertirse en la única fraijaneca en formar parte de las filas de la Selección Nacional Sub-17.

Actualmente, tiene 16 años, pero desde 2023 integra el cuadro rojo, con el cual entrena de lunes a jueves de 6:00 a 8:00 horas. Mientras que con el combinado nacional, la práctica se lleva a cabo de lunes a miércoles de 13:00 a 17:00 horas, en la Federación Nacional, ubicada en la zona 15.





Su entrega y dedicación le han permitido también ser la capitana de la selección femenina Sub 17. (Foto: Cortesía)

Scarlet cursa actualmente primero básico en Colegio Los Verdes, de esta localidad, pero en el futuro espera poder transmitir a otros todos lo que ha aprendido a la fecha, sobre el trabajo en equipo y cómo prepararse.

"Hice pruebas entre 60 niñas, de las que quedamos convocadas 20, para viajar a Costa Rica", relata sobre su llegada a la selección juvenil, en la cual además es la capitana.





Scarlet (con el banderín) tiene 16 años y cursa primero básico. (Foto: Cortesía)

Para Sicán, el significado que le trae el participar y representar a Guatemala la hace sentirse muy orgullosa, ya que es un sueño hecho realidad.

"Le agradezco mucho a Dios y a mi papá, porque me dio la oportunidad de cumplirlo", indicó la joven.

Vistiendo la azul y blanco, Sicán ha podido viajar a varios países como Costa Rica, Trinidad y Tobago, Nicaragua, entre otros.







Entre sus sueños está el poder jugar con equipo femenino del Real Madrid.

"Sigan adelante, no pierdan la fe, porque los tiempos de Dios son perfectos. Las oportunidades llegarán, sigan luchando con disciplina para llegar, nunca pierdan sus metas y que sigan estudiando", fueron sus palabras para otras jóvenes.