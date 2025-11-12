Mega Black de Elektra con descuentos de hasta el 50%

-

Tiendas Elektra Guatemala inició la temporada de ofertas "Mega Black de Elektra", que llega cada año en el mes de noviembre con descuentos hasta del 50% en productos de diferentes marcas.

Los clientes podrán aprovechar estas promociones del 11 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

“ Los invitamos a visitar su Tienda Elektra más cercana, también tendremos horarios extendidos para que todos puedan aprovechar estas promociones. ” Luis Díaz , gerente de Mercadeo de Tiendas Elektra Guatemala.

Los descuentos aplican en toda la tienda, en categorías como celulares, cámaras, computadoras, televisores, refrigeradoras, estufas, lavadoras, salas, comedores y camas para renovar el hogar, entre muchos productos más.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Además, quienes han esperado estas fechas para adquirir su motocicleta ITALIKA, podrán elegir su modelo favorito, con la ventaja de cero enganche y cuatro años de garantía o 40,000 kilómetros.

“ Durante el Mega Black de Elektra, todos los guatemaltecos podrán aprovechar estas promociones con facilidades de préstamos inmediatos, sin fiador y sin enganche, a través del Préstamo SIN Peros de Banco Azteca. ” Rosa María Castañeda , directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala.

Para quienes prefieran realizar sus compras desde la comodidad de su hogar, desde su celular o computadora, también estarán disponibles en la Tienda en línea www.elektra.com.gt.