Mega Black de Elektra con descuentos de hasta el 50%

Tiendas Elektra Guatemala inició la temporada de ofertas "Mega Black de Elektra", que llega cada año en el mes de noviembre con descuentos hasta del 50% en productos de diferentes marcas.
Los clientes podrán aprovechar estas promociones del 11 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.
Los descuentos aplican en toda la tienda, en categorías como celulares, cámaras, computadoras, televisores, refrigeradoras, estufas, lavadoras, salas, comedores y camas para renovar el hogar, entre muchos productos más.
Además, quienes han esperado estas fechas para adquirir su motocicleta ITALIKA, podrán elegir su modelo favorito, con la ventaja de cero enganche y cuatro años de garantía o 40,000 kilómetros.
Para quienes prefieran realizar sus compras desde la comodidad de su hogar, desde su celular o computadora, también estarán disponibles en la Tienda en línea www.elektra.com.gt.