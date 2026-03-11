MEM descarta prórroga para la entrada en vigencia de la mezcla de gasolina con etanol

-

La limpieza de los tanques es fundamental para comenzar a implementar la mezcla de gasolina con etanol.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que no habrá prórroga para la mezcla de gasolina con etanol en Guatemala, medida que entrará en vigencia el próximo 30 de junio.

El viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM Erwin Barrios, aseguró que los expendedores han tenido tiempo suficiente para la limpieza de tanques y la transición al combustible con 10% de etanol.

Ante esa situación el funcionario descartó cualquier retraso adicional en la implementación oficial y afirmó que "desde el punto de vista del Gobierno, no se ha pensado siquiera en una prórroga".

"La palabra prórroga no existe en nuestro vocabulario, porque tenemos la firmeza de que se dio un año, otro año y medio año más —de tiempo a los expendedores para prepararse—", afirmó el viceministro.

El etanol se mezclará al 10 % con la gasolina. (Foto: Archivo / Soy502)

Las declaraciones del funcionario se dieron posterior a su participación en el Seminario Regional Cultivando Energía 2026.

Barrios fue abordado por periodistas y se le consultó sobre como van los avances para la implementación de la mezcla de gasolina con 10% de etanol y si los expendedores ya estaban listos para comenzar con la medida.

El funcionario explicó que desde 2023 se anunció que en un año entraría en vigencia la medida, sin embargo, luego de un diálogo con el sector y la gremial respectiva se dio un año más y luego otra prorroga de seis meses.

Explicó que en la actualidad lo que la mayoría de estaciones requieren para empezar con la distribución de la mezcla es la limpieza de los tanques y están seguros que se llevará a cabo razón por la cual no se piensa en ninguna prórroga.

Barrios agregó que se ha dado tiempo a los expendedores de combustibles para que se preparen para comenzar con la venta de la mezcla de gasolina con etanol.

Señaló que la cartera comprende "las premuras" que tienen los expendedores por lo que hacen un llamado a todos los gasolineros que se sumen al esfuerzo y de esa forma estén listos para empezar con la distribución de la mezcla.

Reglamentación de la mezcla

La implementación de la mezcla de gasolina con etanol al 10% conocida como E10 se fundamenta en el Reglamento de la Ley de Alcohol Carburante, Acuerdo Gubernativo 201-2023.

El reglamento de la mezcla se propuso inicialmente en 2023. (Foto: Archivo / Soy502)

Esta normativa busca reducir la dependencia de derivados del petróleo y cumplir compromisos ambientales, transformando la matriz energética de Guatemala hacia opciones limpias.

El proceso ha enfrentado múltiples prórrogas desde 2023 debido a las exigencias técnicas para gasolineras, como la limpieza de tanques.

Con la mezcla obligatoria, el país busca aprovechar este recurso local para mitigar el impacto de precios internacionales y reducir emisiones, siguiendo modelos aplicados en Brasil, Colombia y otros países.