MEM: "Fénix no está operando, pero no es lo mismo que otras mineras"

Luego que en El Estor, Izabal, se librara un enfrentamiento entre la PNC y Soldados, contra pobladores del lugar, el titular del MEM aseguró que la minera en discordia no está operando.

Durante el fin de semana, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del Ejército se enfrentaron con pobladores que rechazan la minería en el área y que habían bloqueado durante 16 días una de las carreteras principales.

Los manifestantes aseguran que las operaciones de la minera Fénix continúan, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) las suspendió hasta que se realice un proceso de preconsulta.

Los disturbios explotaron, luego que agentes de la PNC fueran llevados al área para resguardar el ingreso de varias góndolas con carbón para las operaciones mineras, hecho que fue rechazado por los detractores. Varios particulares y agentes de la Policía resultaron heridos.

Debido a esta situación, el Gobierno declaró Estado de Sitio en El Estor durante 30 días, lo que fue interpretado como un mecanismo para reprimir a los manifestantes. Autoridades Indígenas de Izabal, Alta Verapaz y de los 48 Cantones realizan una manifestación para rechazarlo.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, aseguró que los detractores están equivocados, ya que la minera Fénix no está operando en cumplimiento a la resolución de la CC, pero justificó que hay otras licencias autorizadas en el área que sí están realizando sus labores.

"Eso que dicen que la sentencia no se está acatando y que la minera sigue operando, es falsa. Fénix no está operando, pero Fénix no es lo mismo que la planta procesadora conocida como Pronico, ni es lo mismo que el derecho minero Xecol... esos no están suspendidos", manifestó.

Agregó: "Es ilégítimo que haya personas, y más cuando son funcionarios públicos, que reclamen que para llevar a cabo un proceso de diálogo tenga que suspenderse aquello que está cumpliendo con la ley y que no ha sido ordenado de suspensión por ninguna corte de este país".

A decir de Pimentel, las "góndolas han pasado, porque tienen derecho a pasar, porque en este país todos tenemos derecho a mover nuestra mercadería libremente sin coacción de nadie. Lo que se pretende decir que las góndolas están asociadas al derecho minero Fénix, bajo la información que tenemos no es cierto... Este sábado llevaban carbón que iba a la planta procesadora que tiene todo el derecho del mundo a realizar sus actividades".

Preconsulta

Uno de los temas que ha provocado la molestia entre los pobladores, es que muchas de las organizaciones de los pueblos Maya Q'eqchi' han sido excluidas del proceso de diálogo, pese a que solicitaron su inclusión.

Al respecto el Ministro aseguró que la resolución de la CC establece cómo y quiénes deben de participar en el proceso de diálogo, por lo que se estableció contado con los Consejos de Desarrollo, con quienes se ha avanzado en el proceso con el establecimiento de un cronograma.

Hasta ahora la mesa de diálogo se realiza en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, y se estableció como una fecha tentativa, tener un resultado el próximo 9 de noviembre.

Y, aunque el ministro Pimentel aseguró que el MEM no es el responsable de establecer quiénes estarán en la mesa, en una conferencia del viernes por la noche, el viceministro de Energía y Minas, Óscar Pérez, reconoció que los grupos inconformes solicitaron su inclusión pero fue rechazada por esa instancia gubernamental.

"Los grupos que están desarrollando los bloqueos en la carretera, solicitaron previamente su inclusión al proceso de consulta como representantes de las comunidades Maya Q'eqchi', esas solicitudes fueron analizadas por el MEM y en su momento, derivado del análisis, determinó que no procedía la solicitud de ellos, siendo que ya tienen representación a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y de los consejos de las comunidades Maya Q'eqchi' y de Panzós", dijo.