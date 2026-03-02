Las mujeres que incendiaron una escuela tras desacuerdo con autoridades

Las mujeres son señaladas de incitar a otras personas a incendiar la escuela por desacuerdos con las autoridades del centro educativo.
En la aldea El Sitio en el departamento de San Marcos se suscitó el incendio de un centro educativo. Tras algunas investigaciones, la Policía Nacional Civil realizó la captura de tres mujeres que son señaladas de haber incitado la quema de la escuela.
Según la información compartida por las autoridades, las mujeres habrían mencionado a los demás pobladores que se incendiara el lugar debido a un desacuerdo en trasladar a estudiantes del lugar a un nuevo establecimiento.
Asimismo, el hecho quedó grabado. El video muestra que las llamas se extendían cada vez más e incluso a varias personas observaban el hecho.