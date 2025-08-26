Menor desaparece al salir de colegio en San José Pinula

El menor fue visto por última vez cuando salió de su colegio.
El pequeño Yerik Mateo Ramírez Palencia, de 7 años, fue reportado como desaparecido este martes 26 de agosto.
Según la Alerta Alba Keneth, el menor fue visto por última vez en la Aldea Santa Inés, San José Pinula.
Al momento de su desaparición vestía una playera mostaza, pantalón negro y tenis negro con verde y gris.
Su cabello es negro, tiene tez morena y ojos en tono café oscuro.
Según informaron Bomberos Voluntarios de San José Pinula, el menor desapareció al salir del colegio. La madre llegó a recogerlo pero las autoridades del establecimiento le informaron que el niño probablemente salió corriendo con rumbo desconocido.
Cuerpos de socorro realizan una búsqueda por todo el sector.