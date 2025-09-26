La menor que desapareció en pandemia y regresó a casa 5 años después

-

Fue a visitar a una tía cuando tenía 10 años y ya no volvió a casa.

OTRAS NOTICIAS: La ruta alterna por construcción de paso a desnivel en El Milagro

Cinco años pasaron para que Clara volviera a abrazar a su familia. La última vez que estuvo en casa tenía 10 años.

Hoy tiene 15 y ha logrado superar la barrera del idioma, recuperar sus recuerdos y encontrar el camino de regreso a su hogar.

Su pesadilla comenzó durante la pandemia del Covid-19, cuando fue vista caminando sola por la comunidad Santa Elena 20 de Octubre, en Cobán, Alta Verapaz, donde se extravió tras haber ido a visitar a una tía.

La comunidad trató de ayudarla, pero no lograban comunicarse con ella, pues solo hablaba akateko, una lengua maya poco difundida.

Tras no encontrar a sus familiares, fue entregada a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Durante años vivió en hogares temporales mientras se hacían rastreos, publicaciones y se buscaba apoyo de intérpretes, pero nada funcionaba para lograr una comunicación con ella.

La menor estuvo en varios hogares. (Foto: PGN)

"Se determinó que padeció un mutismo selectivo por la ansiedad que le provocó la separación de su núcleo familiar. Se le bloquearon los recuerdos", explicó Joselin Guzmán, psicóloga de la PGN.

Con ganas de aprender

Gracias a su esfuerzo, el rumbo de su historia cambió, pues Clara comenzó a aprender español y con apoyo psicológico y paciencia, logró expresar lo que sentía.

"En las audiencias manifestaba que quería saber qué era vivir en una familia, con una mamá y un papá. Eso era lo que anhelaba", refirió Ana Sierra, delegada de la PGN en Alta Verapaz.

La menor logró aprender español. (Foto: PGN)

Un final feliz

El pasado 14 de abril, la PGN difundió un video contando el caso, el cual llegó a Candelaria José, tía de la adolescente, quien se comunicó para decir que son originarios de la aldea Chenicham II, San Miguel Acatán, Huehuetenango, y que pensaron que la menor había fallecido durante la pandemia.

(Foto: PGN)

Luego de confirmar la identidad de la familia, Clara fue llevada a su lugar de origen, donde hoy vive con sus seres queridos.