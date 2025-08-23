Menor salió a buscar leña, cayó al río y fue arrastrado por una correntada

La vida de Robin Arnoldo García González, de 5 años, originario de la aldea Suchiquer, Jocotán, Chiquimula, terminó luego de un fatal accidente.

Todo ocurrió cuando el menor salió a recolectar leña junto a su familia y fue arrastrado por la corriente tras accidentalmente al río Jupilingo.

Familiares y lugareños se unieron para hacer rastreos, con apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

24 horas después, el pequeño fue localizado sin vida entre el río Jupilingo y el río San José.

El pequeño perdió la vida al caer a un río. (Foto: Carlos Monroy)