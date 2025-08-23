Versión Impresa
Menor salió a buscar leña, cayó al río y fue arrastrado por una correntada

  • Por Jessica González
23 de agosto de 2025, 13:13
El menor ya está siendo velado en su casa. (Foto: Freepik)

El menor ya está siendo velado en su casa. (Foto: Freepik)

El pequeño de 5 años recolectaba leña junto a su familia cuando ocurrió la tragedia.

La vida de Robin Arnoldo García González, de 5 años, originario de la aldea Suchiquer, Jocotán, Chiquimula, terminó luego de un fatal accidente.

Todo ocurrió cuando el menor salió a recolectar leña junto a su familia y fue arrastrado por la corriente tras accidentalmente al río Jupilingo.

(Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)
(Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)

Familiares y lugareños se unieron para hacer rastreos, con apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

24 horas después, el pequeño fue localizado sin vida entre el río Jupilingo y el río San José.

El pequeño perdió la vida al caer a un río. (Foto: Carlos Monroy)
El pequeño perdió la vida al caer a un río. (Foto: Carlos Monroy)

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y posteriormente entregado a la familia que realizó el velatorio en su casa, ubicada en la misma comunidad.

*Con información de Carlos Monroy

