Menores de edad resultan intoxicados en retiro religioso

Bomberos fueron alertados por la intoxicación masiva de menores de edad que participaban en un evento religioso.
Un retiro religioso para menores de edad se convirtió en una emergencia de salud para 74 asistentes, pues resultaron intoxicados por alimentos consumidos.
De acuerdo con Bomberos Municipales Departamentales, recibieron varias llamadas de alerta, pues los menores se empezaron a sentir mal e incluso a quedar inconscientes por una intoxicación.
El evento se desarrollaba en la finca La Colina, ubicada en el kilómetro 68 de la ruta que conduce de Chimaltenango hacia San Martín Jilotepeque.
Los menores de edad, fueron atendidos por los bomberos y trasladados hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango.
En el hospital los atendieron y posteriormente los dieron de alta.
Mientras, mantienen una investigación para determinar cuál fue la causa de la intoxicación masiva.
Los menores consumieron carne, pollo y hamburguesas durante los tres días en los que participaron del evento religioso.