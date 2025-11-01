El mensaje de Adria Arjona a Ricardo por el inicio de su residencia en Guatemala

Adria Arjona le envió un mensaje a su padre Ricardo, con motivo de la celebración del primer día de su residencia "Lo que el seco no dijo", en Guatemala.
La actriz envió todas sus buenas energías al guatemalteco, quien lo compartió con sus fans.
"Te amo papá", escribió en el post donde se aprecia la imagen del cantautor en el escenario.
Adria se encuentra en su trabajo pero siempre está en comunicación con su papá, a quien admira.
Este 1 de noviembre es la segunda aparición del guatemalteco en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Adria Arjona participó en el video de la canción "Mujer", que le dedicó su padre. El clip forma parte del show del guatemalteco.
