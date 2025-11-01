Versión Impresa
Ricardo Arjona comparte su sentir el primer día de su "Residencia"

  • Por Selene Mejía
01 de noviembre de 2025, 14:48
Ricardo Arjona expresó en video su emoción por dar el show por el que tanto trabajó. (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona compartió su emoción por encontrarse con los fans, en su primer día de residencia, "Lo que el SECO no dijo". 

El guatemalteco mostró un video con lo más lindo de la noche, con la canción "Gritas" de fondo. 

"Las ganas de gritar, las de ayer y las que vienen, 'Lo que el SECO no dijo' ya empezó", escribió.

En el video se aprecia las banderas de distintos países y la emoción con la que todos corearon las clásicas del cantautor. 

Ricardo presentó a algunos de los músicos que comparten escenario junto a él. 

El primer día en Guatemala se celebró el viernes 31 de octubre de 2025. Este sábado 1 de noviembre es el segundo concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

@ricardoarjona Las ganas de gritar. Las de ayer, y las que vienen. Lo que el seco no dijo, ya empezó. #loqueelseconodijotour ♬ original sound - Ricardo Arjona

