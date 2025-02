Papa Francisco envía mensaje desde el hospital

-

El papa Francisco, actualmente hospitalizado en Roma en estado crítico, expresó su gratitud a través de las redes sociales este domingo 23 de febrero.

El Papa Francisco se mostró agradecido por las muestras de apoyo y cariño recibidas.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025

Mientras tanto, el Vaticano informó que el pontífice pasó una noche tranquila. Se encuentra consciente y continúa recibiendo oxígeno tras una crisis respiratoria ocurrida el sábado.

El Vaticano informó este domingo 23 de febrero que el papa Francisco se encontraba consciente, pero aún requería oxígeno suplementario en altas cantidades después de una crisis respiratoria y transfusiones de sangre el día anterior.

Su estado crítico se debía a una infección pulmonar complicada. Aunque la declaración matutina del domingo señaló que el papa había pasado una noche tranquila y había descansado, no proporcionó detalles sobre su capacidad para realizar actividades cotidianas como levantarse de la cama o desayunar.

