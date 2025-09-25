Versión Impresa
El mensaje del alcalde de Guastatoya en memoria de Norman Orellana

  • Por Susana Manai
25 de septiembre de 2025, 10:29
El alcalde recordó la alegría y amistad del dirigente deportivo. (Foto: Nuestro Diario)

Norman Orellana perdió la vida en un ataque armado el pasado martes 23 de septiembre. 

El alcalde de Guastatoya, El Progreso,  José Elías Herrera, expresó su pesar por el asesinato de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del club Deportivo Guastatoya, ocurrido el martes 23 de septiembre de 2025. 

Norman Estrada Orellana fue asesinado a tiros en la zona 1 de Guastatoya, la noche del pasado martes. (Foto: Nuestro Diario)
"Hoy despedimos con mucho dolor a nuestro amigo Norman Orellana. Su partida deja un vacío enorme, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones." publicó el alcalde en redes sociales. 

A través de un mensaje, Herrera indicó que la muerte de Orellana fue violenta e injusta, además, señaló que deja un vacío en la comunidad y en quienes lo conocieron.

El alcalde recordó la alegría y amistad del dirigente deportivo, así como los momentos compartidos con familiares, amigos y compañeros. 

Herrera compartió un mensaje de fortaleza para la familia y seres queridos de Orellana y expresó sus oraciones para que descanse en paz.

