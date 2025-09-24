Capturan a supuesto asesino de vicepresidente de los "Pecho Amarillo"

-

El sospechoso fue capturado con heridas de bala en ruta al Atlántico.

Las autoridades confirmaron la detención de un presunto responsable del ataque armado que cobró la vida de Norman Estrada Orellana Ramírez, de 47 años, vicepresidente del equipo de futbol Deportivo Guastatoya, conocido como "Pecho Amarillo".

El capturado fue identificado como Wilson Roberto Contreras Hernández, de 20 años, quien actualmente permanece bajo custodia policial en un centro asistencial local, tras haber resultado herido de bala durante el hecho.

Norman Estrada Orellana fue asesinado a tiros en la zona 1 de Guastatoya, la noche del pasado martes. (Foto: Nuestro Diario)

El ataque ocurrió en el barrio Minerva de Guastatoya, donde fue localizado sin vida Norman Estrada Orellana. Minutos más tarde, en el kilómetro 69.5 de la ruta al Atlántico, las autoridades encontraron a otra persona fallecida, aún sin identificar, y a Contreras Hernández, herido.

La Federación de Futbol de Guatemala y su Comité Ejecutivo manifestaron sus condolencias. (Imagen: FFG)

La Liga Nacional de Futbol expresó pesar por la muerte del vicepresidente del Pecho amarillo". (Foto: Imagen: Liga Guate)

Investigación

De acuerdo con testigos, Contreras Hernández habría participado directamente en el ataque donde murió el dirigente deportivo. Durante la captura, también se incautó un arma que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizada en el crimen y que el detenido portaba de manera ilegal.

El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público (MP) que deberá esclarecer los motivos del crimen y determinar si hay más implicados.