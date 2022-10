El mensaje de Bad Bunny que sorprendió a los guatemaltecos

¿De qué se trata? Bad Bunny difundió el inesperado mensaje que desató la euforia de los Guatemaltecos.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que ha desatado la emoción de los guatemaltecos.

Se trata de una publicación donde dejó ver su alegría por visitar países de Latinoamérica, los cuales forman parte de su gira mundial "World's Hottest Tour".

En su mensaje se lee:"América Latina... Por fin!!!", sin embargo, resalta la bandera de Guatemala.

(Foto: Twitter)

A pocos minutos de difundir el texto, los fanáticos del intérprete de éxitos como: "Ojitos Lindos", "Me Porto Bonito" y "Tití Me Preguntó" , no tardaron en reaccionar y responder el mensaje. En menos de 24 horas, su publicación alcanzó más de 170 mil me gustas.

¿Cuándo será el concierto?

El "Conejo Malo", como se le conoce al artista de 28 años, se presentará en Guatemala el 1 de diciembre.

El evento musical se realizará el Explanada Cayalá, zona 16.