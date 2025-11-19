“No tuve oportunidad”: Darwin Lom analiza su rol con la Selección en eliminatorias

-

Darwin Lom evaluó su actuación en la eliminatoria mundialista tras el triunfo de la Selección ante Surinam en El Trébol.

Tras el cierre del partido contra Surinam, el delantero Darwin Lom expresó que llevaba tiempo esperando una oportunidad como la de este martes, aunque reconoció que en la eliminatoria no tuvo los minutos necesarios para mostrarse y aportar más en la lucha por el boleto mundialista.

"No pude hacer mucho, tuve cinco o diez minutos nada más", comentó el ariete de los cremas, quien añadió que ahora tocará evaluar si las decisiones tomadas en el duelo ante Panamá fueron las correctas. Recordó que en ese encuentro apenas ingresó en los minutos finales y, aunque intentó marcar diferencia, el tiempo no le alcanzó.

Lom se encargó de abrir el marcador en el duelo ante el conjunto sudamericano. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Ante los suriboys, Lom sustituyó a Rubio Rubín en el esquema de Luis Fernando Tena y se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la noche. Abrió el marcador al empujar un centro preciso de Óscar Santis desde la banda derecha.

El atacante también fue protagonista en la visita a Surinam en octubre, cuando anotó el gol de la ventaja parcial antes de que los caribeños terminaran frustrando el festejo chapín.