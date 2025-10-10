El mensaje de Karin Herrera antes del partido de Guatemala contra Surinam

-

La presidenta en funciones señaló que los partidos generan unidad y orgullo entre los guatemaltecos.

Durante la Ronda de este viernes, Karin Herrera, presidenta en funciones, expresó el respaldo del Gobierno de la República a la selección nacional de fútbol de Guatemala. Señaló que el país comparte la esperanza y entusiasmo por el desempeño del equipo en el partido de hoy.

• Fase Final Eliminatoria Mundialista • #ModoSelección #VamosGuate ⚽️ pic.twitter.com/w5oOHIb0ii — FFG (@fedefut_oficial) October 9, 2025

Herrera destacó que detrás de cada jugador existe un esfuerzo constante, disciplina y compromiso con la bandera nacional. Además, enfatizó que cada encuentro representa una oportunidad para demostrar el talento y la capacidad de trabajo en equipo de los guatemaltecos.

"Sigamos creyendo en lo nuestro con respeto, sintamos el orgullo de ser guatemaltecos porque cuando la selección juega todo un país se une y eso es lo más importante. Muchas gracias a la selección por todo su esfuerzo." expresó Herrera.

Además, hizo un llamado a continuar apoyando el talento guatemalteco en todas las áreas, desde el deporte hasta las ciencias.

Guatemala contra Surinam

La Selección Nacional de Guatemala disputará este viernes un partido crucial contra Surinam, de visita, a las 3:00 p. m.(hora local), en la tercera fecha de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

Los guatemaltecos podrán disfrutar del partido por medio de Tigo Sports.