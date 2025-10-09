Los jugadores clave de Surinam ante Guatemala en la eliminatoria

Comandados por el experimentado delantero de 30 años, Sheraldo Becker, quien ha disputado 3 de 8 juegos en la actual temporada de la Liga Española, con el Osasuna; Surinam presenta un plantel de 22 legionarios dispersos por Europa y Medio Oriente.
Solo fueron llamados dos futbolistas del Robinhood, uno de los clubes más populares del país sudamericano.
Liam Van Gelderen (RKC Wallwijk de Países Bajos) y Myenty Abena (Gaziantep FK de Turquía) se lesionaron con sus clubes en los últimos días y causan baja en la zona defensiva junto a Radinio Balker (Huddersfield Town de Inglaterra), quien hizo uno de los goles ante El Salvador.
Tampoco estará el delantero Gyrano Kerk, que comandó la ofensiva surinamés en el empate sin anotaciones con Panamá.
Los nuevos
En cambio, han llegado tres nuevos jugadores: Djavan Anderson (Al-Ittifaq de los Emiratos Árabes Unidos), Djenairo Daniels (Kilmarnock de Escocia) y Jay-Roy Grot, la principal novedad en la convocatoria.
Grot recién recibió la autorización para cambiar de asociación, de Países Bajos a Surinam.