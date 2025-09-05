Versión Impresa
El mensaje de Karin Herrera tras el partido de la selección

  • Por Susana Manai
05 de septiembre de 2025, 07:11
La mandataria destacó la entrega de los jugadores hasta el final del partido. (Foto: Rudy Martínez/Nuestro Diario)

La vicepresidenta afirmó que el equipo dará muchas alegrías en el futuro.

La vicepresidenta Karin Herrera expresó su apoyo a la Selección Nacional de Guatemala después del encuentro frente a El Salvador.

Afirmó que confía en que el equipo dará muchas alegrías en el futuro y destacó la entrega de los jugadores hasta el final del partido. 

(Imagen: captura de pantalla)
Sobre el encuentro: 

Guatemala perdió 0-1 ante El Salvador en el estadio Cementos Progreso.

El encuentro fue presenciado aproximadamente por 11 mil aficionados en el estadio y seguido por millones de guatemaltecos en el país. 

La Bicolor ahora deberá pensar en la visita del próximo lunes a Panamá, la gran favorita del sector.

