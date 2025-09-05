El mensaje de Karin Herrera tras el partido de la selección

La vicepresidenta afirmó que el equipo dará muchas alegrías en el futuro.
La vicepresidenta Karin Herrera expresó su apoyo a la Selección Nacional de Guatemala después del encuentro frente a El Salvador.
Afirmó que confía en que el equipo dará muchas alegrías en el futuro y destacó la entrega de los jugadores hasta el final del partido.
Sobre el encuentro:
Guatemala perdió 0-1 ante El Salvador en el estadio Cementos Progreso.
El encuentro fue presenciado aproximadamente por 11 mil aficionados en el estadio y seguido por millones de guatemaltecos en el país.
La Bicolor ahora deberá pensar en la visita del próximo lunes a Panamá, la gran favorita del sector.