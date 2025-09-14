Versión Impresa
El mensaje de Karin Herrera tras pelea de Léster Martínez

  • Por Jessica González
14 de septiembre de 2025, 11:00
El guatemalteco mantiene su invicto tras lograr un empate. (Foto: Nuestro Diario)

La vicepresidenta se sumó a la ola de felicitaciones para el guatemalteco Léster Martínez.

La vicepresidenta Karin Herrera expresó su orgullo tras la pelea de Léster Martínez, en la cual se mantuvo invicto tras lograr un empate con Christian Mbilli, por el título Interino Súpermediano WBC.

Herrera manifestó su sentir tras el desempeño del petenero.

"¡Felicidades, Lester! Tu entrega en el ring nos inspira y nos llena de orgullo como país".

La noche del sábado en Las Vegas, Martínez empató por decisión divida, el encuentro fue parte de la velada que cerró con la pelea estelar entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

