El mensaje de Karin Herrera tras pelea de Léster Martínez

La vicepresidenta se sumó a la ola de felicitaciones para el guatemalteco Léster Martínez.
La vicepresidenta Karin Herrera expresó su orgullo tras la pelea de Léster Martínez, en la cual se mantuvo invicto tras lograr un empate con Christian Mbilli, por el título Interino Súpermediano WBC.
Herrera manifestó su sentir tras el desempeño del petenero.
"¡Felicidades, Lester! Tu entrega en el ring nos inspira y nos llena de orgullo como país".
La noche del sábado en Las Vegas, Martínez empató por decisión divida, el encuentro fue parte de la velada que cerró con la pelea estelar entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.