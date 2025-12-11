"Sinaloa viene por ti": la narcomanta hallada en territorio guatemalteco

-

Los enfrentamientos armados, protagonizados por narcotraficantes, que se han dado en el territorio nacional, han puesto en alarma a las autoridades.

Presuntos narcotraficantes estarían involucrados en varios de los enfrentamientos armados que se han registrado en los últimos días en el país.

El enfrentamiento más reciente se registró el lunes 8 de diciembre, donde un coronel resultó con heridas de arma de fuego y varios soldados con laceraciones en diferentes partes del cuerpo, en un enfrentamiento entre el Ejército contra integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en aldea Agua Zarca del municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, por disputa de territorio.

Según las autoridades, uno de los hechos más alarmantes es la aparición de una narcomanta hallada en territorio nacional, dirigida al Teniente JR.

"Las narcomantas son habituales en México, pero no en Guatemala. Esto puede ser el inicio de algo peor en el país", afirma la PNC.

Según las autoridades, el tema de no tener información oficial del Gobierno es preocupante, por lo que solicitan una postura oficial por parte del Gobierno, ministro de Defensa y ministro de Gobernación.

(Foto: PNC)

Hipótesis

De acuerdo a un informe de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica Poicial Nacional Civil, entregado al diputado José Chic, este hecho estaría relacionado a lo ocurrido el 8 de diciembre, en diferentes puntos fronterizos, entre Guatemala y México, sobre todo en San Marcos y Huehuetenango.

Esto derivado del conflicto entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Chiapas Guatemala, por la disputa del control de rutas de tráfico de drogas, contrabando, armas y trata de personas hacia Estados Unidos.