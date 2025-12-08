Enfrentamientos armados con el narcotráfico en Guatemala, en 2025

-

Varios enfrentamientos armados se han registrado en el territorio nacional durante este año, en donde estarían involucrados narcotraficantes, los últimos tres ocurridos en Huehuetenango.

Presuntos narcotraficantes estarían involucrados en varios de los enfrentamientos armados que se han registrado en Guatemala, durante el presente año.

El primero de ellos, se registró el 12 de febrero en un estacionamiento en una plaza comercial del kilómetro 22 de carretera a El Salvador, derivado de este ataque murió Byron Ruiz Ruiz, de 49 años, alias "El Negro Ruiz", un ciudadano hondureño con antecedentes de narcotráfico.

#URGENTE | Tiroteo en Fraijanes: Presuntos narcotráficantes se enfrentan a plena luz del día.



Videos captados por testigos muestran a sujetos con chalecos blindados disparando en la Carretera a El Salvador, cerca de Eco Plaza. La PNC investiga dos hipótesis:



1️⃣ Un…

Mientras, otras personas resultados heridas, quienes portaban chalecos antibalas, armas de fuego y varias municiones. Por este caso, la PNC confirmó la captura de un hombre de nacionalidad venezolana, quien estuvo involucrado en la balacera en el comercio. Le localizaron un chaleco blindado y un arma de fuego.

La PNC le dijo a Soy502 en su momento, que la hipótesis sobre este enfrentamiento era por posible intercambio de drogas en el sector que salió "mal".

ENFRENTAMIENTO ARMADO EN CARRETERA A EL SALVADOR | Estas son las imágenes del hecho armado ocurrido en una plaza comercial en carretera a El Salvador.



El ataque armado deja a dos personas fallecidas y una herida.

: Nuestro Diario. pic.twitter.com/plkxJWLRsM — Nuestro Diario (@NuestroDiario) February 12, 2025

En La Mesilla

Era poco más del mediodía del 8 de junio cuando habitantes y comerciantes de La Mesilla, en La Democracia, Huehuetenango, fueron testigos de un enfrentamiento armado entre elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, del estado mexicano de Chiapas, y presuntos narcotraficantes.

El incidente se inició en la comunidad fronteriza de Las Champas, en Chiapas, y trascendió a territorio guatemalteco, mientras los elementos policiales perseguían a los criminales.

Debido a múltiples videos que circularon en las redes sociales, mostraron la presencia de agentes de la PNC y elementos del Ejército de Guatemala en el lugar, se abrieron investigaciones, ya que, incluso autoridades de Chiapas, los señalaron de apoyar a los maleantes.

#Viral

Enfrentamiento en La Mesilla frontera entre #México y #Guatemala, tras una persecución transfronteriza contra el "Teniente", líder del Cártel Chiapas-Guatemala

Al menos 3 delincuentes muertos, 1 elemento del Ejército de Guatemala heridó

En septiembre, 15 agentes policiales fueron destituidos e investigados por estar presuntamente implicados en la balacera.

En zona 8 de Huehuetenango

Otro enfrentamiento armado se registró en plena vía pública la tarde de viernes 14 de noviembre, en la zona 8 de la cabecera departamental de Huehuetenango, donde tres individuos descendieron de una camioneta de color gris y disparan contra los tripulantes de un automóvil de color rojo.

Posterior al ataque armado, un picop de color negro, aparece en la escena, donde iban otros dos individuos que fueron capturados horas más tarde por la PNC, quien reveló que los tripulantes de este picop, sustrajeron del carro rojo, un paquete de cocaína, US$ 2,740 (Q 20,988), dos pistolas y tres tolvas.

Se capturó un total de 7 hombres, tres que viajaban en el carro rojo, fueron identificados como Carlos N, Criscedio N e Ismael N; los dos que viajaban en el carro negro, identificados como Jesús N y Antonio N; y dos más que viajaban en una motocicleta: Jorge Alfonso e Imanol.

Inicialmente, la PNC indicó que el hecho se originó porque el vehículo rojo rebasó al gris, luego discutieron y terminaron disparándose. La investigación continúa y no se descarta que tenga relación con grupos de narcotráfico que operan en el sector.

Ataque armado zona 8 de Huehuetenango,

Bomberos atendieron la emergencia se reporta una personas fallecida identificada como Gerardo N, dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Viernes 14 de noviembre 2025, Guatemala#Huehuetenango #Guatemala



Vídeo y datos Cortesía pic.twitter.com/0vYtecADSL — Juan Cos Ambrosio (@juancosambrosio) November 14, 2025

Cártel contra Ejército de Guatemala

El enfrentamiento más reciente se registró este lunes 8 de diciembre, donde un coronel resultó con heridas de arma de fuego y varios soldados con laceraciones en diferentes partes del cuerpo, en un enfrentamiento entre el Ejército contra integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en aldea Agua Zarca del municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, por disputa de territorio.

Según los vecinos, todo inició cuando un grupo del cártel paso la frontera entre México y Guatemala en varios vehículos portando armas de fuego de grueso calibre, donde al ver a los elementos del Ejército les comenzaron a disparar, por lo que ellos respondieron el ataque.

Agregaron que, al ser más los militares, los del cártel tuvieron que retroceder y el Ejército tomó el control, lograron decomisar armas de fuego de grueso calibre (fusiles), municiones, explosivos, chalecos antibalas, vehículos y drones con los que monitorean toda el área.

*Con información de Nuestro Diario.