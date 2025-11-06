¡Nuevas fechas! Ricardo Arjona confirma más noches en Guatemala

Ricardo Arjona anunció nuevas fechas para Guatemala y dedicó unas palabras a su equipo antes de iniciar el cuarto show de la residencia "Lo que el seco no dijo".
OTRAS NOTICIAS: Pareja se compromete en la tercera noche de la Residencia de Ricardo Arjona
En un video el guatemalteco anunció que abrió nuevos espacios para llevar su concierto a más guatemaltecos.
Arjona incluyó 4 noches más de las programadas, haciendo un total de 27 conciertos.
Además habló de la química que tiene con todo el crew que se formó para esta inolvidable gira que inicia en Guatemala.
"Este staff fantástico, que viene de todas partes del mundo, luce feliz con este país. Orgulloso de ser Chapin. Y feliz de quedarnos una semana más", escribió.
"Esta residencia nos muestra que todavía hay muchas cosas que me tocan vivir para los escenarios", dijo antes de lanzar la bomba.
Estos son los días nuevos:
11 de diciembre
12 de diciembre
13 de diciembre
14 de diciembre