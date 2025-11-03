Pareja se compromete en la tercera noche de la Residencia de Ricardo Arjona

Un joven aprovechó el tercer concierto de la "Residencia" de Ricardo Arjona, "Lo que el seco no dijo", para dar el anillo a su amada, quien le dio el "sí" para unir sus vidas.
Ricardo Arjona recibe significativo regalo en la "Residencia"
En un video de Ricardo Arjona, donde se compartieron los momentos más significativos de la noche, los futuros esposos contaron cómo, aprovechando la emoción de este encuentro con el cantautor, ella recibió el anillo de matrimonio.
"¡Espectacular! superó nuestras expectativas, ¡nos comprometimos!, me voy a casar, es una locura, siento que mi corazón explota de felicidad", dijo la futura esposa que no dio su nombre.
La pareja es fanática de Ricardo Arjona y lucio playeras de la gira del SECO, mostrando su admiración por él.
El tercer encuentro de "Lo que el seco no dijo", se llevó a cabo el domingo 2 de noviembre, en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Arjona comparte anécdotas de su vida en un show impecable, que muchos consideran uno de los mejores. Las próximas presentaciones de la Residencia, son el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
