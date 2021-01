El mensaje de Trump por los disturbios en el Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter luego de que un grupo de simpatizantes suyos irrumpió de forma violenta en el Capitolio.

"Pido a todos en el Capitolio de los Estados Unidos que permanezcan en paz. ¡Sin violencia!", escribió el mandatario estadounidense.

"Recuerde, NOSOTROS somos el Partido de la Ley y el Orden: respete la Ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de Azul. ¡Gracias!", agregó el gobernante.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Congresistas estadounidenses señalan a Trump de incitar a los actos violentos que se han registrado este miércoles en Washington.

"Demasiado tarde, Donald Trump. Llame a estos manifestantes y exija que adopten una transición pacífica del poder", escribió la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres.

Too little too late, @realDonaldTrump. Call these protesters off and demand they embrace a peaceful transition of power. https://t.co/GQ7g85lXVS — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 6, 2021

Los disturbios se registraron mientras dentro del Capitolio los congresistas debatían previo a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre, resultado al que se oponen Trump y sus partidarios. Debido a estos incidentes, el Capitolio fue evacuado.