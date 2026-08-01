La UEFA y la Concacaf no perdonan a Infantino pese a la retirada de su plan

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La crisis que rodea al presidente de la FIFA, Gianni Infantino está lejos de terminar.

Aunque el presidente de la FIFA retiró el polémico plan para abrir las competiciones del organismo a inversores privados, la UEFA y la Concacaf aseguraron este sábado que la confianza en el dirigente quedó seriamente dañada y exigieron cambios en la gobernanza del futbol mundial.

Ambas confederaciones mantienen la presión sobre el suizo, quien enfrenta un creciente rechazo cuando falta menos de un año para concluir su mandato y de cara a las elecciones de marzo de 2027, en las que, por ahora, es el único candidato.

La UEFA exigió la renuncia inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bajo la amenaza de presentar una moción de censura. Las 55 asociaciones europeas están dispuestas a votar en su contra, superando las 43 adhesiones necesarias para avanzar. pic.twitter.com/X4uNE2z7p2 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 1, 2026

El viernes, Infantino anunció el retiro del proyecto que contemplaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad abierta a capital privado que administraría los negocios comerciales y los eventos de la FIFA, incluido el Mundial. El dirigente explicó que dio marcha atrás tras escuchar las distintas posturas y reconocer que la iniciativa había generado divisiones.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

La UEFA exige cambios

La UEFA, principal opositora del plan, calificó la decisión como "una victoria para todo el futbol", pero advirtió que el problema no termina ahí. "La propuesta ha sido rechazada. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", afirmó.

El organismo europeo acusó a Infantino de incumplir sus promesas de transparencia y criticó que el proyecto fuera impulsado sin suficiente consulta. También señaló posibles conflictos de interés por la participación del fondo Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner. Además, la iniciativa provocó la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor del presidente de la FIFA.

Contundencia en el mensaje de @uncaf y sus miembros, alineados a @Concacaf

La protección a la integridad y los procesos de gobernanza son prioritarios. pic.twitter.com/M5PvzOpDi9 — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) August 1, 2026

Como alternativa, la UEFA propuso utilizar parte de las reservas de la FIFA, estimadas en 5 mil millones de dólares, para fortalecer el programa FIFA Forward y aumentar el apoyo a las 211 federaciones afiliadas.

Horas después, la Concacaf respaldó las críticas y afirmó que el proyecto refleja "un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar", por lo que pidió una revisión integral. La Confederación Asiática también celebró el retiro del plan, mientras que la Conmebol solicitó más información antes de fijar una postura.

*Con información de AFP