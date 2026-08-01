Surgen detalles del ataque armado contra madre e hija en Jutiapa

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Las mujeres promovían apoyo para víctimas de violencia en su comunidad

EN CONTEXTO: Madre e hija mueren tras ser atacadas con arma de fuego dentro de su vivienda

La muerte de Sindy Paola Uz Aroche, de 23 años, y su madre Maritza Aroche Martínez, de 42 años, han causado conmoción a la comunidad, luego de ser víctimas un ataque armado en el interior de su vivienda.

El hecho ocurrió la tarde del 31 de agosto, cuando un hombre ingreso a la vivienda e inició una discusión acalorada contra las víctimas.

Lo ocurrido fue presenciado por la tía de Sindy, quien indicó que el hombre vestía totalmente de negro y no pudo identificarlo.

Mientras discutían el hombre sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones en contra las mujeres.

En este transporte fue trasladada una de las víctimas del ataque armado. (Foto vía: RRSS)

Esto causó que Sindy muriera en el lugar; mientras que su madre aún con vida fue apoyada por vecinos quienes la trasladaron de emergencia a bordo de un picop.

Sin embargo, se confirmó la muerte de Maritza dentro del transporte cuando llegó al hospital.

El sospechoso según el testimonio se montó en una moto y huyó del lugar a toda velocidad.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que tras la denuncia recibida se efectuó una búsqueda del responsable del crimen y la investigación correspondiente.

"Siempre serán recordadas"

La Asociación de Mujeres Activas de Jutiapa (AMAJ) se expresó tras conocer la muerte de madre e hija, quienes eran miembros activos de la organización.

Las mujeres daban apoyo a otras mujeres quienes eran sobrevivientes de violencia; "Siempre serán recordadas por su valiosa participación y apoyo", publicó AMAJ.