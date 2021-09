Los mensajes que incomodaron a diputado oficialista en el Congreso

Diputados de oposición colocaron mantas de rechazo en contra de la administración del presidente Alejandro Giammattei, hecho que generó polémica y disgusto.

"No hay independencia sin educación", fue uno de los mensajes que diputados de oposición colocaron mientras que el presidente Alejandro Giammattei ofrecía su discurso para conmemorar el Bicentenario de Independencia durante la sesión solemne realizada en el Congreso de la República.

Las mantas no fueron del agrado de las bancadas oficialiastas. Algunas recordaban que más del 50% de niños sufre de desnutrición crónica y que los migrantes no tienen oportunidades.

La mantas y carteles fueron colocados mientras que el presidente Giammattei pronunciaba su discurso y en el que repetía: "Fácil es echarle al muerto al Gobierno por los que no quieren vacunarse".

Diputados de oposición colocan mantas de rechazo durante el discurso de Giammattei para conmemorar la Independencia Patria.

Incluso, algunos diputados oficialistas acudieron al lugar de los opositores para tratar de destruir los carteles que se estaban colocando, según lo evidenció el congresista Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

A un par de los oficialistas no les gustó los mensajes que le pusimos a Giammattei hoy que vino al Congreso.

Las críticas no desaparecen con quitar carteles, sino con no fracasar y hacer fracasar a Guatemala con sus decisiones.

El Presidente también se enfrentó a un Congreso casi vacío, en donde diputados de varias bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca optaron por no llegar al hemiciclo.

"Las críticas no desaparecen con quitar carteles, sino con no fracasar y hacer fracasar a Guatemala en sus decisiones", señaló.

Esta no es la primera vez en la que una sesión solemne bancadas opositores manifiestan su rechazo. En el pasado, Álvaro Colom recibió la crítica de diputados del Partido Patriota, quienes le dieron la espalda cuando el exmandatario daba su discurso.