Fans pudieron entregarle un regalo especial a Ricardo Arjona

El momento fue compartido por el club a través de un video.
El Club de Fans Oficial Vivo Guatemala sorprendió al cantautor guatemalteco con un regalo personalizado, para cerrar con broche de oro su penúltima presentación de la Residencia Lo que Seco no dijo.
El obsequio consistió en una caja de madera grabada con fotografías de la infancia de Ricardo Arjona. Adentro contiene otra cajita personalizada con una botella de vino con temática de la gira.
"Un regalo muy especial y con mucho cariño para el Seco", escribió Alba Cifuentes, presidenta del club de fans, en el video que compartió en sus plataformas.
"El obsequio fue planificado desde que anunció el tour. Todos lloramos muy emocionados por haber podido entregárselo en sus propias manos", dijo Cifuentes a Soy 502, añadiendo que los miembros pudieron conocer e interactuar brevemente con el cantante.