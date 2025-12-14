Fans pudieron entregarle un regalo especial a Ricardo Arjona

-

El momento fue compartido por el club a través de un video.

El Club de Fans Oficial Vivo Guatemala sorprendió al cantautor guatemalteco con un regalo personalizado, para cerrar con broche de oro su penúltima presentación de la Residencia Lo que Seco no dijo.

El obsequio incluyó una caja de madera con fotos de la infancia del artista. (Foto: Club de Fans Oficial Vivo Guatemala)

El obsequio consistió en una caja de madera grabada con fotografías de la infancia de Ricardo Arjona. Adentro contiene otra cajita personalizada con una botella de vino con temática de la gira.

Los fans planearon el detalle desde el anuncio del tour. (Foto: Club de Fans Oficial Vivo Guatemala)

"Un regalo muy especial y con mucho cariño para el Seco", escribió Alba Cifuentes, presidenta del club de fans, en el video que compartió en sus plataformas.

La caja contenía una botella de vino con temática de la gira. (Foto: Club de Fans Oficial Vivo Guatemala)

"El obsequio fue planificado desde que anunció el tour. Todos lloramos muy emocionados por haber podido entregárselo en sus propias manos", dijo Cifuentes a Soy 502, añadiendo que los miembros pudieron conocer e interactuar brevemente con el cantante.

