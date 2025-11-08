¡Con música en vivo! Mercado Central festeja su 42 aniversario en la zona 1

-

El Mercado Central del Centro Histórico de Guatemala, celebra su 42 aniversario este 8 de noviembre con una gran fiesta que incluye música en vivo, bailes culturales y la participación del Convite Juventud de Occidente.

El Mercado Central ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, se encuentra de celebración este sábado 8 de noviembre por su 42 aniversario.

Con música en vivo, bailes y la presentación de el Convite Juventud de Occidente y de la Marimba Orquesta Sonora Sensación, los inquilinos de dicho centro de comercio hacen la celebración.

La Marimba Orquesta Sonora Sensación da su presentación con música en vivo. (Foto: Wilder López/Soy502)

Desde las 4:00 de la mañana de este 8 de noviembre, se hizo el cierre sobre la 9a. avenida y 9a. calle de la zona 1.

Mercado Central del Centro Histórico celebra su 42 aniversario sobre la 9a. avenida de la zona 1 capitalina.



Por lo que los comerciantes, vecinos, ciudadanos y clientes de este mercado, festejan un año más de exitencia.

Las calles se han visto llenas de colores y de personas que observan la presentación del mencionado convite, quienes portan sus diversos trajes.

En las imágenes grabadas por Soy502 se ven los ciudadanos de todas las edades bailando y disfrutando del ambiente en las inmediaciones del mercado.

En el interior del mismo, hay adornos que le dan el colorido al mercado, entre globos, carteles con la leyenda del "42 aniversario" e incluso barriletes por la actual temporada.

Vías alternas

El desvío vehicular se mantendrá en la 10a. avenida y 8a. calle. Mientras, se espera mantener habilitada conforme la situación lo permita, el área de la 10a. avenida y 6a. calle para conectarse por el Mercado Central hacia el Palacio Nacional de la Cultura, según comentó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Las autoridades de tránsito solicitan a los conductores que transitan por el área, tomar en cuenta que sus vías alternas están más cercanas a la Biblioteca Nacional o al parque Colón.

"Un área más libre es sobre la 12 calle, bajo el arco de Correos o en su momento sobre la 4a. calle, a un costado de la Casa Presidencial y de esta manera evitará atrasos en sus actividades diarias", señaló Montejo.