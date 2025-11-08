Aniversario del Mercado Central: Anuncian cierres viales en zona 1 para este sábado

-

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y Emetra anunciaron cierres viales en zona 1 para este sábado 8 de noviembre, debido al 42 aniversario del Mercado Central en el Centro Histórico.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que este sábado 8 de noviembre habrá cierres viales por la celebración del 42 aniversario del Mercado Central, ubicado en la zona 1 capitalina.

Por lo tanto, Montejo indicó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra preparada para esta actividad de festejo en el perímetro de dicho centro de comercio.

A partir de las 04:00 de la mañana de este sábado se realizarán los cierres vehiculares en el tramo de la 9a. avenida y 9a. calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

El desvío vehicular se mantendrá en la 10a. avenida y 8a. calle. Mientras, se espera mantener habilitada conforme la situación lo permita, el área de la 10a. avenida y 6a. calle para conectarse por el Mercado Central hacia el Palacio Nacional de la Cultura, según comentó Montejo.

Otras vías alternas

Asimismo, las autoridades de tránsito le solicitaron a los conductores que transiten por el área, tomar en cuenta que sus vías alternas están más cercanas a la Biblioteca Nacional o al parque Colón.

"Un área más libre es sobre la 12 calle, bajo el arco de Correos o en su momento sobre la 4a. calle, a un costado de la Casa Presidencial y de esta manera evitará atrasos en sus actividades diarias", señaló Montejo.