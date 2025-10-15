Mercedes hace oficial que mantendrá a sus dos pilotos para 2026

El piloto británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli firmaron sus respectivas extensiones contractuales con Mercedes para la próxima temporada, anunció este miércoles la escudería de Fórmula 1.
Russell, ganador del Gran Premio de Singapur a comienzos de octubre, pilotará un Mercedes de F1 por quinta temporada consecutiva, desde su llegada de la "escudería hermana" de Williams, en 2022.
El futuro del piloto de 27 años en Mercedes fue puesto en cuestión hace unos meses, cuando algunos rumores vincularon al vigente cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) con la escudería alemana, aunque ahora hayan quedado, como eso, simples rumores.
Por su parte, Antonelli, de 19 años, vive su primera temporada en Mercedes, a la que llegó con la complicada misión de reemplazar a Lewis Hamilton y en la que, tras un inicio bastante destacado, ha tenido algunos problemas para acomodarse al coche, aunque igualmente se sabe que tiene un gran futuro por delante.
Russell ha firmado este año dos poles y dos victorias, y es cuarto en el Mundial de pilotos, mientras que Antonelli ya ha subido a su primer podio (3º en Canadá). Ambos pilotos disputarán este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin (Texas).