Frenkie de Jong firma extensión de contrato con el Barcelona hasta 2029

El centrocampista neerlandés del Barcelona, Frenkie de Jong, amplió su vínculo con los vigentes campeones de España hasta junio de 2029, anunció este miércoles el club catalán en sus redes sociales.
"Confiamos en él como pieza fundamental del proyecto deportivo, tanto por su calidad como por su experiencia", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.
Durante el acto de renovación, pocos minutos después, De Jong declaró a los medios que de niño siempre quiso jugar en el Barcelona: "Quiero seguir el sueño muchos años más y con ganas de ganar títulos".
El jugador de 28 años ha tenido altibajos desde que aterrizó en la ciudad condal, pero se convirtió en una parte clave del centro del campo bajo las órdenes Hansi Flick la temporada pasada junto a Pedri.
"No me siento infravalorado por los compañeros, entrenadores o gente del club. Es más cosa suya (prensa). Todo el mundo puede tener su opinión", agregó.
De Jong se unió al Barcelona procedente del Ajax en 2019 y cumple su séptima temporada con el equipo catalán, con el que ha conquistado dos ligas y otras dos Copas del Rey.