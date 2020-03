Mesero se queda sin trabajo por regalarle agua a un niño

El gesto solidario de un hombre fue el motivo para ser despedido del restaurante donde trabajaba. El hecho sucedió en la ciudad de Puebla, en México.

De acuerdo con la versión del usuario Bowsheph Hdez Ortega, él laboraba en el restaurante La casa de al lado.

“Hace unos días había vuelto a trabajar en una de las actividades que más me gustan y me llenan. Me sentía bien, feliz; sin embargo, a los pocos días fui despedido por Ana Gabriela Marín, la cual nunca dio la cara, el motivo: regalarle un vaso de agua a un niño. (No hablo de regalarle una botella de agua, que contaminaría o generaría un gran costo para el lugar, hablo de simple agua de garrafón)”, expresa el mesero en su publicación de Facebook.

El hombre dijo sentirse decepcionado por la actitud de los dueños del lugar, que demuestra su calidad como personas.

“¿Quién es capaz de negarle agua a un pobre niño sediento con el calor quer está haciendo?”, se cuestionó el mesero.

Otros internautas comentaron las experiencias que han vivido en este lugar, en algunos casos, hasta han sentido que no son atendidos igual que cuando llegan extranjeros.

Hasta el momento, el restaurante no se ha manifestado ante esta denuncia en las redes sociales.