(VIDEO) Messi y el deseo de su familia: "Extrañamos mucho Barcelona"

En una entrevista concedida al diario Sport, Lionel Messi abrió su corazón sobre su vínculo con Barcelona, ciudad que considera su hogar y de la que guarda los recuerdos más entrañables de su carrera. Desde Miami, el argentino reconoció que tanto él como su familia sienten una profunda nostalgia por la capital catalana.

"Extrañamos mucho Barcelona. Los chicos, Antonela y yo hablamos seguido de lo que vivimos allí. Tenemos nuestra casa, todo lo que forma parte de nuestra vida, y sin duda nos encantaría regresar algún día", explicó el exdelantero del Barsa.

Esta semana, Messi sorprendió con una visita al nuevo Spotify Camp Nou, durante una breve estancia en la ciudad. Según comentó, volver a pisar el estadio le despertó una oleada de emociones y recuerdos de su etapa azulgrana. "Echo mucho de menos aquellos momentos. Quizás ahora los valoro más que cuando los estaba viviendo; con el paso del tiempo uno aprende a disfrutarlos de otra manera", admitió.

El rosarino también habló sobre su salida del club en 2021, un episodio que todavía le genera cierta incomodidad. "Me quedó una sensación extraña por cómo se dieron las cosas. Después de tantos años, me hubiera gustado despedirme de otra manera. Además, coincidió con la pandemia y los estadios vacíos, algo que lo hizo más difícil. Pero el amor de la gente siempre estuvo ahí y eso me reconforta", reconoció.

De momento, su regreso definitivo a la Ciudad Condal deberá esperar. Messi dejó claro que todavía no piensa en la retirada: "Mientras me sienta bien físicamente y siga disfrutando dentro del campo, continuaré. El día que ya no lo sienta así, sabré que es hora de parar".

Mirando al futuro, el capitán de la selección argentina ya piensa en su próximo gran reto: el Mundial del próximo verano. "Será un torneo especial después de haberlo ganado. Mi objetivo es llegar en las mejores condiciones y seguir ayudando al equipo. No quiero convertirme en una carga, sino seguir aportando", concluyó.