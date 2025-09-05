Messi se despide de Argentina con dos goles en el Monumental

-

El capitán de la albiceleste se despidió de los aficionados locales en el último juego de eliminatorias en tierras argentinas.

El astro Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, anotó dos goles este jueves, en su último partido oficial en su país por eliminatorias, ovacionado por unos 80,000 espectadores en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.

Messi (39 y 80) y Lautaro Martínez (75) firmaron las anotaciones para el triunfo de Argentina, clasificada hace rato para el Mundial de 2026, mientras que Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última jornada de la clasificatoria sudamericana.

Con Argentina libre de urgencias, los focos estuvieron puestos sobre la "Pulga", que a los 38 años se despidió entre lágrimas de su último encuentro en casa, en este tipo de partidos.

En la última fecha, a jugarse el martes 9, visitarán a Ecuador, que ya está con boleto en mano, junto a brasil y el equipo de Messi.

Visa en mano

El tren mundialista de Sudamérica completó sus seis clasificados: Uruguay, Colombia y Paraguay se quedaron con los tres últimos cupos directos.