¿El último adiós de Messi en Argentina? Una noche histórica en el Monumental

Con el boleto al Mundial 2026 asegurado, Leo jugará un partido especial ante la Vinotinto, pues podría ser el último duelo oficial en su país.

Argentina y Venezuela se enfrentarán el jueves en el Monumental de Buenos Aires por la última ventana de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Norteamérica 2026, en el que probablemente sea el último partido oficial de Lionel Messi con los campeones del mundo en su país.

Por este motivo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció que habrá shows musicales en la previa del partido y se espera un emotivo homenaje al ídolo por parte de las 85 mil personas que colmarán el estadio.

La Albiceleste ya está clasificada al Mundial de 2026, pero Venezuela, hoy en posición de repechaje, se juega sus opciones en esta doble fecha, que cerrará de local ante Colombia el martes en Maturín.

En ese sentido, el seleccionador de la Vinotinto, Fernando Batista, de nacionalidad argentina, señaló: "Vengo a arruinarlo (el festejo) en el buen sentido, nosotros nos estamos jugando la clasificación. Contra esta clase de selecciones no podés fallar en las oportunidades que tenés".

Por su parte, Leo viene de perder la final de la Leagues Cup con el Inter Miami ante Seattle Sounders (3-0). Arribó el lunes luego de un viaje de más de 10 horas junto a su compañero Rodrigo De Paul.

Después de afrontar lo que podría ser su último encuentro oficial en su país natal, viajaría con el combinado Albiceleste para el duelo del martes de visita contra Ecuador.