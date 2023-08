¿Por qué Leo Messi está celebrando sus goles como los superhéroes?

-

Leo Messi ha celebrado sus goles con el Inter Miami como Pantera Negra, el Hombre Araña, y Thor, pero ¿por qué celebra así?

Desde su llegada a Florida, el astro argentino Lionel Messi ha sorprendido a muchos de sus aficionados por la manera en la que ha estado celebrando sus anotaciones con el Inter Miami.

Leo tenía acostumbrados a sus fanáticos con su icónica celebración de siempre, beso a los dedos y los brazos al aire, en honor a su difunta abuela, una mujer que fue muy importante en su vida.

The ICONIC Messi celebration pic.twitter.com/ZOLIXnuOnM — Ankur (@AnkurMessi_) August 7, 2023

Es por eso que en los años anteriores cuando Lio no celebraba de esta manera, sus celebraciones llamaban mucho más la atención y se volvían inmediatamente memorables para los hinchas.

Algunos de estos ejemplos son, cuando se retiró la camisa contra el Real Madrid y le enseñó su nombre a la fanaticada rival, y cuando trató de intimidar a Louis Van Gaal en el Mundial de Catar 2022.

Lionel Messi's iconic World Cup celebration against the Netherlands will be in EA Sports FC 24 pic.twitter.com/RYpF8FN04K — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2023

Messi solamente ha disputado 5 partidos con el Inter de Miami, y en ese tiempo le ha obsequiado a sus seguidores 3 nuevas celebraciones, pero a pesar de ser distintas, todas están relacionadas.

El '10' argentino ha celebrado tres de sus goles en Estados Unidos como superhéroes, en específico como Pantera Negra, el Hombre Araña, y como Thor, el Dios del trueno.

Lionel Messi y sus celebraciones como superhéroe.

Se creía que la 'pulga' celebraba de esta manera sus goles porque sus hijos eran fanáticos de las películas, pero las celebraciones tiene una razón mucho más comercial de lo que se pensaba.

Adidas, la marca de ropa que patrocina a Messi y al Inter Miami, se unió con Marvel, la editorial de historietas, para lanzar camisolas y balones de los equipos estadounidenses junto con diversos héroes.

#KitOfTheDay @LAFC; 2023 ‘Captain America’ Pre-Match Kit @MLS x @Marvel x @adidasfootball; Bought from @adidasUS#LAFC / #AdidasFootball / #Sponsorless / #MLS / #MarvelxAdidasPreMatchKit / #CaptainAmerica / #ImpossibleIsNothing / #Marvel / #CreatedWithAdidas / #BadgePorn pic.twitter.com/Q56tFqEeBl — Dhem_Kits (@Dhem_boost) August 8, 2023

El Inter Miami de Leo Messi disputará este martes 15 de agosto las semifinales de la Leagues Cup frente al Philadelphia Union, ¿qué nuevo superhéroe utilizará el argentino esta vez?