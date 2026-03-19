Messi marca su gol 900, pero Inter Miami queda fuera de la Champions Cup de Concacaf

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Lionel Messi alcanzó el histórico gol 900 de su carrera, pero el Inter Miami quedó fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 1-1 con Nashville SC. Conoce los detalles de la eliminación del equipo de Miami por el valor del gol de visitante.

Arruinando la celebración del gol 900 de Lionel Messi, el Inter Miami quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf al empatar este miércoles 1-1 con el Nashville SC en la vuelta de los octavos de final.

ZURDAZO del 10 para abrir el marcador ⚽️

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Miami, que tenía este torneo como su gran objetivo de la temporada, quedó fuera por el valor de los goles lejos de casa, ya que la ida terminó con empate 0-0 en Nashville.

Este miércoles el Inter se adelantó a los siete minutos con un gol de Messi, el 900 de su carrera, que se resumen en 81 tantos con la camiseta rosa de Miami después de marcar 672 con el Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la Selección de Argentina.

El capitán del Miami, de 38 años, había convertido el tanto 899 de su ilustre carrera el 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la liga norteamericana (MLS).

Sin embargo, la fiesta en Fort Lauderdale (vecina a Miami) se vino abajo con el empate del argentino Christian Espinoza en el 74, que selló el boleto para los amarillos gracias al criterio de desempate de gol de visita.